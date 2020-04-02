Женщина ехала 24 марта из Уральска в Аксай на автомашине Ford Transit, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В столице и Алматы с 19 марта вводят карантин Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, одна из контактных пациенток 24 марта ехала из РФ в Аксай транзитом через Уральск на автомашине марки Ford Transit. – К сожалению, на сегодняшний день еще не все пассажиры данного автотранспорта были установлены. В ходе эпидемиологического расследования были выявлены водитель и три пассажира этого транспорта, результаты на коронавирус - отрицательные. Для обеспечения стабильного санитарно-эпидемиологического благополучия в области просим жителей области, которые 24 марта ехали по маршруту Уральск-Аксай в период времени с 18.00 до 22.00, срочно обратиться по номеру 103, в Бурлинское районное УККБТУ по номерам 8(7113) 32-05-71 или в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО по номеру 8 (7112) 51-27-66, - сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.