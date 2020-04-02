Полицейские совместно с волонтерами продолжают работу по выявлению нарушений режима ЧП, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 87 нарушений режима ЧП выявлено в Актюбинской области На сегодняшний день зарегистрировано 87 фактов нарушений режима ЧП, в основном нарушителями выступают владельцы кафе и магазинов, которые работают позже установленного срока, не соблюдают масочный режим, либо проводят торжественные мероприятия. Стоит отметить, что 79 нарушений зарегистрированы по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП", в том числе по 9 фактам наложен арест, в 32 случаях наложен штраф, вынесено четыре предупреждения. По статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения" выявлено восемь нарушений. Среди нарушителей 17 физических и 70 юридических лиц. По видам деятельности – 30 магазинов, 25 кафе, баров, шесть бань, четыре букмекерских конторы, один кемпинг, одна база отдыха, один фитнес-клуб и две автомойки. Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области,на 10 МРП по статье 476 КоАП РК владелец автомойки по улице Богенбай батыра, автомойка работала после 18.00. Кафе по улице Рыскулова также работало вне установленного времени – после 22.00. Владелец заведения был оштрафован на сумму 26500 тенге. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.