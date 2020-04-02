Продукты по сниженной цене уральцы могут купить в супермаркетах "Алтындар" и "Дина" с 9.00 до 11.00 ежедневно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске началась продажа продуктов по сниженной цене Кроме того, ИП «Садыков А. С.» реализует крупные партии плодоовощной продукции по сниженным ценам для жителей районов ЗКО. - Предприниматель за свой счет повез в районы ЗКО 20 тонн плоовощной продукции, из них 13 тонн - это картошка. Он отправится в Каратобинский и Сырымский районы. Там местные предприниматели будут закупать картофель по 80 тенге за килограмм, чтобы в дальнейшем реализовать ее в местных магазинах. Они имеют право сделать надбавку 10-15%, - рассказал представитель Управдения предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Мейрам Кабдыгалиев. Также в гипермаркетах "Алтындар" и "Дина" организована реализация продовольственных товаров по сниженной цене в рамках акции «Час Пик с 9:00 до 11:00». Акция организована в рамках Программы «Стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары в Западно-Казахстанской области», при содействии акимата Западно – Казахстанской области. Акция будет проводится ежедневно, за исключением выходных дней. По сниженным ценам можно приобрести муку высшего и 1 сортов, молоко 2,5% жирности, макароны, картофель, лук, масло подсолнечное, окорочка, яйца куриные, крупу гречневую, рис и сахар. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. В Уральске началась продажа продуктов по сниженной цене В Уральске началась продажа продуктов по сниженной цене Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.