По данным РГП "Казгидромет", 3 апреля в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут 13 градусов тепла, ночью -2. Облачная погода без осадков ожидается в Атырау, днем +15, ночью +6. В Актобе малооблачно. Днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла, ночью 4 градуса ниже нуля. Погода без осадков и 15 градусов тепла днем ожидается в Актай. Ночью столбики термометров покажут 10 градусов тепла.