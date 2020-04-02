Видео предположительно было снято сегодня, 2 апреля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Мужчину с детской коляской, гуляющего на крыше девятиэтажки сняли на видео в Уральске Скриншот с видео В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, на котором снято, как мужчина гуляет с коляской на крыше девятиэтажного дома 3 по улице Захарова. При этом автор ролика утверждает, что видео снято в Уральске во время карантина. - Вот город Уральск, Захарова, 3, карантин, на улицу нельзя. Мужчина с коляской выгуливают ребенка на крыше девятиэтажки. Зато безопасно, никакой коронавирус не страшен. Нам все равно, вот гуляем с ребенком, - комментирует видео мужской голос. Заместитель начальника управления полиции города Уральск Жантемир Иманалиев сообщил, что данный факт был направлен в ювенальную полицию. С мужчиной будет проведена разъяснительная работа. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. RvNDqwRwGy0 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами