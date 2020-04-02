Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан. Местным исполнительным органам столицы, городов республиканского значения и областей: 1) по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Казахстан организовать и обеспечить проведение призыва военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, определив количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа. 3) Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.