Для этого услугу будут оказывать проактивным способом, используя базы данных Минтруда, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Более миллиона казахстанцев получат пособие в 42 500 тенге без подачи каких-либо заявок. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев
-Я знаю, в последнее время вы сталкиваетесь с проблемами по получению ЭЦП, по оформлению пособия на портале. Это происходит из-за рекордного потока пользователей. Мы знаем об этом и все ресурсы брошены на то, чтобы решить эти проблемы. С момента закрытия ЦОНов граждане получили более 1 млн электронных услуг, – написал министр на своей странице в Facebook.
Он отметил, что с Министерством труда и соцзащиты населения уже согласован механизм проактивного предоставления услуги по начислению пособия в размере 42 500 тенге. Вся необходимая информация для этого содержится в государственных базах данных. Это сведения об инвалидах, гражданах, которые оплачивали единый совокупный платёж, фрилансерах, работающих по договору гражданско-правового характера, индивидуальных предпринимателях из карантинных регионов, а также безработных, состоящих на учёте в центрах занятости.
-Для этих граждан мы уже начали оказывать услугу в "проактиве". 60 тысячам человек направлены SMS об автоматическом начислении пособия. 280 тысяч граждан сегодня получат сообщение с просьбой отправить в ответном SMS номер счёта, на который будет перечислена соцпомощь. Более миллиона казахстанцев получат пособие проактивно, то есть без подачи каких-либо заявок. В ближайшие часы мы обновим сервис обращений на портале egov.kz, и вы самостоятельно сможете подавать заявки на начисление 42 500 без ЭЦП, через SMS-пароль, – отметил Аскар Жумагалиев.
По поручению главы государства казахстанцы, лишившиеся ежемесячного дохода из-за чрезвычайного положения, смогут получить компенсацию. На материальную помощь в размере 42 500 тенге могут претендовать не только граждане, отправленные в отпуск без содержания, но и самозанятые.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
