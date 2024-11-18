Жителей ЗКО приглашают бесплатно обследоваться на рак

23 ноября в областном онкологическом диспансере и во всех поликлиниках Уральска и районов области пройдет день открытых дверей. Жители смогут пройти бесплатное обследование на рак легких, поджелудочной железы и предстательной железы.

23 ноября в областном онкологическом диспансере и во всех поликлиниках Уральска и районов области пройдет день открытых дверей. Жители смогут пройти бесплатное обследование на рак легких, поджелудочной и предстательной железы.

– Ждем всех желающих на консультацию, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

Попасть на прием можно с 9:00 до 13:00. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

Адрес: Уральск, ул. Алматинская 58. Остановка Чувашинская. Доехать можно на автобусах №33, №43, №52. Дополнительную информацию вы получите по номеру: +7-7112-91-80-52.

Напомним, ежегодно в стране регистрируется более 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, от которых умирают свыше 13 тысяч человек. На сегодня на учете состоят более 218 тысяч казахстанцев с онкопатологией.

По словам заместителя директора онкологического диспансера ЗКО Нурлана Тулемисова, для раннего выявления онкозаболеваний необходимо своевременное обращаться за медицинской помощью, проходить профилактические и скрининговые осмотры. Кстати, незастрахованность населения является основной причиной запущенности, смертности от злокачественных новообразований. Всего под динамическим наблюдением находятся 8717 человек с онкопатологией, из них 74 ребенка. В структуре заболеваемости лидирующие места занимают - рак молочной железы, легкого, колоректальный рак, желудка, пищевода.

Прокуратура Мангистауской области проверила, как соблюдаются законы при направлении онкобольных на медико-социальную экспертизу. Результаты показали, что 661 пациент с онкологическими заболеваниями 3-4 группы не смогли оформить инвалидность и получить социальную помощь. Это произошло из-за того, что их лечащие врачи не инициировали процесс определения инвалидности и степени утраты трудоспособности.