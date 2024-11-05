Больных раком оставили без пособия в Мангистау: делом занялась прокуратура

Результаты показали, что 661 пациент с онкологическими заболеваниями 3-4 группы не смогли оформить инвалидность и получить социальную помощь. Это произошло из-за того, что их лечащие врачи не инициировали процесс определения инвалидности и степени утраты трудоспособности.

Прокуратура Мангистауской области проверила, как соблюдаются законы при направлении онкобольных на медико-социальную экспертизу.

Результаты показали, что 661 пациент с онкологическими заболеваниями 3-4 группы не смогли оформить инвалидность и получить социальную помощь. Это произошло из-за того, что их лечащие врачи не инициировали процесс определения инвалидности и степени утраты трудоспособности.

— Так, в отношении указанных пациентов, часть из которых состояли на «Д» учете более пяти лет, лечащие врачи не инициировали вопросы по установлению им инвалидности, степени утраты трудоспособности и определению необходимых мер социальной защиты, говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.

После выявленных нарушений внесен акт прокурорского надзора для устранения этих проблем. В настоящее время управление здравоохранения занимается направлением этих пациентов на медико-социальную экспертизу.

В ведомстве добавили, что данный процесс находится под контролем прокуратуры области.

Напомним, ежегодно в стране регистрируется более 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, от которых умирают свыше 13 тысяч человек. На сегодня на учете состоят более 218 тысяч казахстанцев с онкопатологией.

По словам заместителя директора онкологического диспансера ЗКО Нурлана Тулемисова, для раннего выявления онкозаболеваний необходимо своевременное обращаться за медицинской помощью, проходить профилактические и скрининговые осмотры. Кстати, незастрахованность населения является основной причиной запущенности, смертности от злокачественных новообразований. Всего под динамическим наблюдением находятся 8717 человек с онкопатологией, из них 74 ребенка. В структуре заболеваемости лидирующие места занимают - рак молочной железы, легкого, колоректальный рак, желудка, пищевода.

23 ноября в областном онкологическом диспансере и во всех поликлиниках Уральска и районов планируют провести День открытых дверей. В регионе проходит месячник осведомленности о раке легких. В этот день все желающие могут попасть на консультацию к специалистам вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.