Жители Аксая пожаловались на запах сероводорода

В мессенджерах распространилось сообщение, где жители Аксая жалуются, что на улицах города чувствуется запах сероводорода. В городском акимате сообщили, что в связи с поступившими жалобами специалистами Бурлинского СЭК совместно с Бурлинским отделом «Национальный центр экспертизы» 8 декабря 2024 года провели замеры атмосферного воздуха.

В мессенджерах распространилось сообщение, где жители Аксая жалуются, что на улицах города чувствуется запах сероводорода. В городском акимате сообщили, что в связи с поступившими жалобами специалистами Бурлинского СЭК совместно с отделом «Национальный центр экспертизы» 8 декабря проведены замеры атмосферного воздуха на территории города на следующих участках:

проспект имени Абая, район «Конденсата»;

4 мкрн, район ТД «Трнава»;

промзона, район моста;

улица Солтүстік, точка возле дома №99;

улица имени Аль-Фараби, возле районного акимата.

Сообщается, что на всех этих участках сероводород не обнаружен, а содержание оксида углерода находится в пределах нормы. Также был проведён замер на наличие меркапа — результаты отрицательные.

Меркап - это органическое соединение, содержащее атом серы, которое обычно имеет характерный неприятный запах. Меркаптаны часто добавляются в газообразные вещества, такие как природный газ, чтобы обеспечить их запах, поскольку сам газ не имеет запаха, и это помогает в обнаружении утечек.

По запросу компанией КПО б.в. предоставлена информация, согласно которой на территории месторождения утечек газа не зарегистрировано.