Жители Аксая пожаловались на запах сероводорода

В мессенджерах распространилось сообщение, где жители Аксая жалуются, что на улицах города чувствуется запах сероводорода. В городском акимате сообщили, что в связи с поступившими жалобами специалистами Бурлинского СЭК совместно с отделом «Национальный центр экспертизы» 8 декабря проведены замеры атмосферного воздуха на территории города на следующих участках:
- проспект имени Абая, район «Конденсата»;
- 4 мкрн, район ТД «Трнава»;
- промзона, район моста;
- улица Солтүстік, точка возле дома №99;
- улица имени Аль-Фараби, возле районного акимата.
Сообщается, что на всех этих участках сероводород не обнаружен, а содержание оксида углерода находится в пределах нормы. Также был проведён замер на наличие меркапа — результаты отрицательные.
Меркап - это органическое соединение, содержащее атом серы, которое обычно имеет характерный неприятный запах. Меркаптаны часто добавляются в газообразные вещества, такие как природный газ, чтобы обеспечить их запах, поскольку сам газ не имеет запаха, и это помогает в обнаружении утечек.
По запросу компанией КПО б.в. предоставлена информация, согласно которой на территории месторождения утечек газа не зарегистрировано.