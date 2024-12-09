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Происшествия Социум

Жители Аксая пожаловались на запах сероводорода

В мессенджерах распространилось сообщение, где жители Аксая жалуются, что на улицах города чувствуется запах сероводорода. В городском акимате сообщили, что в связи с поступившими жалобами специалистами Бурлинского СЭК совместно с Бурлинским отделом «Национальный центр экспертизы» 8 декабря 2024 года провели замеры атмосферного воздуха.
Кристина Кобина
Жители Аксая пожаловались на запах сероводорода

В мессенджерах распространилось сообщение, где жители Аксая жалуются, что на улицах города чувствуется запах сероводорода. В городском акимате сообщили, что в связи с поступившими жалобами специалистами Бурлинского СЭК совместно с отделом «Национальный центр экспертизы» 8 декабря проведены замеры атмосферного воздуха на территории города на следующих участках: 

  • проспект имени Абая, район «Конденсата»; 
  • 4 мкрн, район ТД «Трнава»;
  • промзона, район моста;
  • улица Солтүстік, точка возле дома №99;
  • улица имени Аль-Фараби, возле районного акимата.

Сообщается, что на всех этих участках сероводород не обнаружен, а содержание оксида углерода находится в пределах нормы. Также был проведён замер на наличие меркапа — результаты отрицательные. 

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Меркап - это органическое соединение, содержащее атом серы, которое обычно имеет характерный неприятный запах. Меркаптаны часто добавляются в газообразные вещества, такие как природный газ, чтобы обеспечить их запах, поскольку сам газ не имеет запаха, и это помогает в обнаружении утечек.

По запросу компанией КПО б.в. предоставлена информация, согласно которой на территории месторождения утечек газа не зарегистрировано.

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