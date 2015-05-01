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Социум

Жители Актобе устроили давку из-за бесплатных саженцев

К 1 мая депутаты городского маслихата Ануар ТАСИМОВ и Андрей КУДЕЕВ решили сделать горожанам подарок. Они объявили об акции по посадке деревьев. Все желающим народные избранники решили раздать бесплатно деревца. Начало акции было запланировано на 10 часов утра. Однако люди стали толпиться у дверей частной клиники, где раздавали саженцы, еще за несколько часов до старта. Актюбинцы буквально с воем забирали с рук волонтеров молодые деревья. Когда в 10 часов на место пришли сами организаторы, те, кто не успел взять саженцы, обрушились с критикой в адрес народных избранников. - Сказали, что будут
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Жители Актобе устроили давку из-за бесплатных саженцев
К 1 мая депутаты городского маслихата Ануар ТАСИМОВ и Андрей КУДЕЕВ решили сделать горожанам подарок.
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 Они объявили об акции по посадке деревьев. Все желающим народные избранники решили раздать бесплатно деревца. Начало акции было запланировано на 10 часов утра. Однако люди стали толпиться у дверей частной клиники, где раздавали саженцы, еще за несколько часов до старта. Актюбинцы буквально с воем забирали с рук волонтеров молодые деревья. Когда в 10 часов на место пришли сами организаторы, те, кто не успел взять саженцы, обрушились с критикой в адрес народных избранников. - Сказали, что будут 1000 саженцев отдавать бесплатно с 10 до 3 часов, 2 дня подряд. Первого и второго мая. Мы пришли, а нам не хватило! - возмущалась жительница Актобе Ирина ЗАУРОВА. Однако, депутаты, похоже, и сами не ожидали такого ажиотажа. Они тоже были расстроены, поскольку не предполагали, что акция приведет к такому переполоху. Но, взяв себя в руки, убеждали людей, что саженцев хватит всем. Мы от себя лично покупали эти деревья, - оправдывался перед актюбинцами депутат городского маслихата Ануар ТАСИМОВ. - Я вчера сам их выкапывал, сам их вчера привез. Их 1000 штук было. Не создавайте ажиотаж. Сейчас будут деревья, закончатся, снова привезут. Просто мы планировали акцию с 10 часов, а не с 9. По задумке депутатов, в одни руки можно было давать не больше 5 саженцев. Для этого горожанам достаточно было показать удостоверение личности. Правда, во время давки волонтеры даже не успевали смотреть документы.
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саженцы давка

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