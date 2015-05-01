Жители Актобе устроили давку из-за бесплатных саженцев

К 1 мая депутаты городского маслихата Ануар ТАСИМОВ и Андрей КУДЕЕВ решили сделать горожанам подарок. Они объявили об акции по посадке деревьев. Все желающим народные избранники решили раздать бесплатно деревца. Начало акции было запланировано на 10 часов утра. Однако люди стали толпиться у дверей частной клиники, где раздавали саженцы, еще за несколько часов до старта. Актюбинцы буквально с воем забирали с рук волонтеров молодые деревья. Когда в 10 часов на место пришли сами организаторы, те, кто не успел взять саженцы, обрушились с критикой в адрес народных избранников. - Сказали, что будут