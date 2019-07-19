Фото из архива "МГ" Об этом рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Айхын Елеусизов. По его словам, аким региона Нурлан Ногаев на одном из совещаний комиссии по профилактике правонарушений, дал задание создать по этому поводу рабочую группу, в которую вошли представители различных госорганов. Было сказано, что участились жалобы атыраусцев в чат-канал Telegram «Акимат Атырауской области» касательно уличной торговли, а именно – жаловались на овощные палатки, которые продавцы, граждане Узбекистана, содержат в неприглядном виде. Жители требовали навести порядок. Члены комиссии прошлись по торговым точкам, встретились с предпринимателями, дав разъяснения о нормах миграционного и налогового законодательства. По словам представителя городского отдела предпринимательства и туризма, в ежегодно издаваемом постановлении горакимата определяются места для уличной торговли, которые предлагаются местным крестьянским хозяйствам, в первую очередь. Соблюдение налогового и миграционного законодательства – главное требование, но есть такие крестьянские хозяйства, которые по-прежнему принимают гастарбайтеров – так им выгоднее. И потом, по словам многих предпринимателей, атырауские безработные не хотят идти работать торговцами овощами ввиду низкой зарплаты. Между тем, акимат сообщил о том, что торговые точки «Овощи-фрукты» должны быть оборудованы теперь одинаково, культурно. В некоторых районах уже появились павильоны-близнецы.