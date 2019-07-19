Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев рассказал, что президент страны особо подчеркивает вопрос поддержки отечественного бизнеса. - Он поручил, всем государственным структурам и правоохранительным органам тех, кто препятствует развитию предпринимательства, в особенности развитию малого и среднего бизнеса, подвергают необоснованным проверкам, поборам, иногда рейдерству, привлекать этих госслужащих к ответственности, вплоть до уголовного преследования. Со своей стороны, как представитель президента РК гарантирую защиту прав предпринимателей. При необоснованных проверках, предприниматели могут напрямую обращаться ко мне, - обратился к местным предпринимателям Гали Искалиев. После чего, глава региона отметил, что в этом году в НПП «Атамекен» поступило 117 обращений и жалоб от предпринимателей. - В основном они обращаются по вопросам правомерности взыскания налогов и налоговых отношений, земельных правоотношений, государственных закупок. Поэтому прошу наши правоохранительные органы усилить работу по защите субъектов МСБ, в особенности на границах. Если от нас идет продукция на экспорт, так надо помогать, а не устраивать лишние проверки, - заявил аким ЗКО. - Мы готовы защищать бизнес, если он тоже несет ответственность по своим обязательствам, которые предусмотрены законом. У нас государство без налогов существовать не может и 52% нашего областного бюджета это расходы социальной направленности расходы – пенсии, субсидии, бесплатное питание для детей, АСП. Основная часть бюджета 109 миллиардов тенге уходит на социальную поддержку нашего населения. Если налоги не будут расти, то мы не сможем выполнять свою функцию как государство. После чего, аким ЗКО озвучил факты, когда местные компании занижали налоговую базу. - Есть нарушения, когда компания занижает свои обороты и корпоративно-подоходный налог. Очень большие рестораны свою стоимость оценивают в 1-2 миллиона тенге. Все мы понимаем, что на самом деле стоимость намного больше, то есть они не хотят платить 1,5% налога в год, экономят на этом. Я уже дал поручение департаменту государственных доходов ЗКО все объекты, в которых как они считают, необоснованно занижена имущественная стоимость, должны быть переоценены еще раз. И оплатить налоги в бюджет области, - сказал Гали Искалиев.