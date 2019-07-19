Светлана Лобода (Евангелина и Тильда)

Светлана признается. Что первую дочь хотела назвать Софья, но девочка выбрала имя сама, когда услышала имя Ева - рассмеялась.

Филлип Киркоров (Алла-Виктория и Мартин)

Дочь певец назвал в честь двух самых дорогих для себя женщин (Викторией звали маму певца, а Алла… всем известна), а сына, в честь любимого певца Рикки Мартина.

Сергей Шнуров (Серафима и Аполлон)

Просто назвал…

Екатерина Климова (Елизавета, Корней, Матвей, Изабелла)

Старшая дочь получила распространенное в свое время имя. Сыновей Екатерина назвала более редкими именами. А младшую принцессу с мужем Гелой Месхи решили назвать Белла (Изабелла).

Липа Тетерич (Лавр, Мелисса, Никон)

Трое детей бессменной ведущей музыкального конкурса «Новая волна» носят необычайно редкие имена.

Владимир Кристовский (Ясмин, Станислава, Мия, Ума, Федор)

Многодетный папа в первом браке выбирал для дочек необычные имена. Женившись во второй раз, для сына выбрал более простое имя, хотя не сказать, что не редкое, для сегодняшнего дня.

Глафира Тарханова (Корней, Ермолай, Гордей, Никифор)

Актриса с мужем выбирала имена детям еще во время беременности. И даже рожала всех (кроме старшего) дома. Детей от публики скрывает.Эпатажный артист дал своим детям такие же имена

Сергей Жуков (Александра, Ника, Энджел, Мирон)

Старшая дочь, получила обычное имя. Во втором браке обычных имен не хотелось…

Виктория Лопырева (Марк Лионель)

Скорее всего красавица назвала первенца в честь знаменитости футбола Лионеля Месси

рэпер Мот (Соломон)

Выбрал для сына редкое имя из Библии

Ирена Понарошку (Серафим и Теодор)

Как признается Ирена имена пришли сами собой без споров…

Виктория Боня (Анджелина Летиция)

Алсу(Сафина и Микелла, Рафаэль)

Старшую дочь так назвал муж, в честь девичьей фамилии Алсу, только с ударением на И. Средняя дочь получила редкое имя, которое долго искали. А сыну дали популярное у татар имя.

Анна Седокова(Алина, Моника, Гектор)

Алина очень модное имя было в одно время, средняя дочка родилась в Америке. Поэтому получила более интересное имя. А сына, как признается звезда очень хотелось назвать каким-нибудь звучным древнеримским именем – выбрала это.

Валерия Гай Германика(Октавия и Северина)

Просто понравились эти имена – ответила Валерия, которая всегда эпатирует всех

Ольга Будина (Наум)

Назвала в честь фамилии мужа. Брак распался…а сына получается зовут Наум Наумов

Мария Шукшина(Анна, Макар, Фома и Фока)

Старшая дочь получила обычное имя, а вот с сыновьями актриса включила фантазию

Александр Малинин (Никита, Фрол и Устинья)

Сначала двойняшек решено было назвать Фаддей и Глория, передумали… но дали тоже необычные имена. Почему никому не известно.

Наташ Королева (Архип)

Имя выбрала еще до появления сына

Тина Канделаки(Мелания, Леонтий)

Что и как, никому не ведома, поскольку ведущая не распространяется о личном.

Ольга Дроздова (Елисей)

Актриса и жена актера Дмитрия Певцова выбрали для своего долгожданного ребенка непростое имя.

Ольга Шелест (Муза и Айрис)

Дочери у телеведущей получили красивейшие имена, в переводе – Музыка и Радуга