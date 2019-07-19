Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в администрации Атырауской области, сегодня в общежитии нуждаются почти тысяча студентов. Уже в четырех учебных заведениях ведется стройка студенческого жилья. В настоящее время т стадию тендерных процедур проходи строительство еще трех общежитий - для политехколледжа имени С.Мукашева, Атырауского колледжа транспорта и коммуникаций и индустриального колледжа. По информации акимата, сейчас в разработке ПСД строительства общежитий для будущих медиков, сельхозников и нефтяников. Ожидается, что уже 2021 году проблем с жильем у студентов не будет.