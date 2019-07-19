Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам жителя города 18-летнего Ивана Тарасенко, он в этот вечер вместе с друзьями гулял в этом районе. – Неожиданно мы услышали крики мужчин и побежали в ту сторону. Там увидели как двое мужчин бьют третьего. Рядом с ними стояла девочка и плакала. На вид ей было не больше 14 лет. Мы спросили у девочки что случилось, на что она ответила, что мужчина к неё приставал и пытался её изнасиловать. Вдруг этот мужчина вырвался и начал убегать, я побежал за ним. На крики также прибыли сотрудники полиции. Я догнал этого человека, когда он повернул в сторону гаражей, прыгнул на него, повалил на землю и удерживал до прихода полицейских, которые увели его даже без наручников, - рассказал Иван Тарасенко. Между тем, в департаменте полиции подтвердили, что вечером 17 июля был задержан мужчина. Однако иные подробности случившегося в интересах следствия раскрывать не стали.