Именно столько Зере Торехан, жительница Алматы, лечилась от сильных ожогов и отека Квинке, как сообщает AlmatyTV. Распухшее лицо и сыпь девушка получила после обычной на первый взгляд процедуры - покраска бровей хной. На следующий день, увидев себя распухшую, девушка испытала шок и побежала в салон, где помощи оказать не смогли и с представителем отправили в больницу. Диагноз – сильнейшая аллергическая реакция. Процедуру делали в январе, до сих пор идут судебные разбирательства.Хоть хна и не медицинский препарат, но аллергопробу взять были обязаны. Поскольку в черную хну добавляют химикаты, для стойкости и насыщенности цвета. А раз химикаты присутствуют возможны и аллергия и ожог – считает дерматокосметолог с 25 летним стажем. Следующее слушанье пройдет 24 июля. Салон оплатил лечение, но от дальнейших оплат отказывается. А девушка намерена возместить и моральный ущерб.