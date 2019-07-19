В АО «Жайыктеплоэнерго» сообщили, что работают мобильные группы по сбору долгов с населения. Они выезжают с 16 до 20 часов вечера. У людей есть возможность оплатить долги на месте. - Мы провели анализ и выяснили, что более 38 тысяч потребителей не имеют долгов за тепло. Это порядка 55% от общего числа наших абонентов. Долги до 20 тысяч тенге составляют 147 млн тенге. Долги от 20 до 100 тысяч тенге - 259 млн тенге. Свыше 100 тысяч тенге задолжали 1% потребителей. Их долг составляет 128 млн тенге. Судисполнители применяют все законные способы – это запрет на выезд, арест имущества,- отметил коммерческий директор АО «Жайыктеплоэнерго» Есенжан Шунаев. Сейчас возобновилась работа по реализации двух переходящих проектов в рамках программы «Нурлы жол». Идет реконструкция тепловых магистралей №4 и №8 общей протяженностью в 1,4 километра. - Один из проектов стоимостью 225 млн тенге. Реконструкция ТМ №4 ведется по улице Ульяны Громовой. По проспекту Абулхаир хана идет реконструкция участка в 0,8 километра от 6 до 7 микрорайона. Проект оценивается в 216 млн тенге. Сейчас от горячего водоснабжения отключено порядка 200 многоквартирных домов. Планируем завершить работы до сентября, - заявил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Кайрат Мухамбеткалиев. Завершить подготовку к отопительному сезону планируется до 15 сентября.