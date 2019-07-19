Иллюстративное фото из архива "МГ" Правительство утвердило правила по использованию средств, выделенных на списание долгов по кредитам социально уязвимым слоям населения. Постановление "О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" датировано 15 июля, но опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК "Әділет" 18 июля. Задолженность по беззалоговым потребительским займам погасят за: многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получателей адресной социальной помощи; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших 29 лет, потерявших родителей до совершеннолетия. Должники должны отвечать следующим условиям: Общая задолженность по займу не превышает три млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. Размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 тенге на одного заёмщика. Минтруда до 18 июля формирует список лиц, за которых государство погасит задолженность по беззалоговым потребительским кредитам и направляет его в Кредитное бюро. Бюро до 20 июля направляет в банки второго уровня и микрофинансовые организации представленный Минтруда список. "Банки и микрофинансовые организации в срок до 24 июля направляют в Кредитное бюро письмо с приложением информации о задолженности лиц с указанием задолженности по основному долгу и вознаграждению по состоянию на 1 июня 2019 года, а также о размере годовой эффективной ставки вознаграждения. Кредитное бюро в срок до 31 июля рассчитывает общую задолженность по займу по каждому лицу, имеющему общую задолженность, не превышающую три млн тенге", – сказано в правилах. В первую очередь будет погашена задолженность по займам с наибольшим размером годовой эффективной ставки. Во вторую – задолженность по займам с наибольшей задолженностью по основному долгу и вознаграждению. В третью – задолженность по займам с наиболее ранней датой заключения договора. "Фонд проблемных кредитов заключает с каждым банком и микрофинансовой организацией соглашение о погашении задолженности по беззалоговым потребительским займам в срок до 9 августа 2019 года. На основании представленного Кредитным бюро списка на оплату в течение трёх рабочих дней со дня его получения формирует заявку на финансирование социальной поддержки граждан по погашению образовавшейся задолженности", – следует из правил. Заявка поступает в Минтруда, которое в течение трёх рабочих дней должно перечислить в Фонд проблемных кредитов деньги, выделенные на снижение долговой нагрузки казахстанцев. Фонд до 2 сентября перечисляет деньги на счета банков второго уровня и микрофинансовых организаций. "Банки и микрофинансовые организации до 5 сентября 2019 года в целях социальной поддержки граждан Республики Казахстан осуществляют безвозмездную передачу имущества (денежных средств) путём погашения задолженности должников", – сказано в документе. До 9 сентября банки и микрофинансовые организации должны пересмотреть график платежей по займу и представить в Фонд проблемных кредитов информацию о погашении задолженности по каждому должнику. "В случае, если задолженность по состоянию на 1 июня 2019 года была полностью либо частично погашена до перечисления денег фондом, банк второго уровня и (или) микрофинансовая организация уведомляет должника о поступлении суммы и осуществляет перечисление поступивших денег в размере разницы между суммой, поступившей от фонда, и фактическим остатком задолженности на счёт должника, либо, по выбору должника, при наличии заявления должника зачисляет в счёт погашения иной текущей задолженности должника по беззалоговому потребительскому займу", – следует из правил. Фонд до 13 сентября должен передать в Нацбанк информацию о погашении задолженности, а в Минтруда отправить список лиц, за которых погасили долги. Перечень будет внесён в информационную систему "Е-халық". "Для получения информации о погашении беззалогового потребительского займа заявитель обращается в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" или на веб-портал электронного правительства. Госкорпорация формирует запрос в информационную систему "Е-халық" и сообщает ему информацию о погашении займа. В случае обращения через веб-портал электронного правительства, информация о погашении займа направляется заявителю в "личный кабинет", – сказано в правилах. Для списания штрафов и пени казахстанцам Фонд проблемных кредитов выпустит облигации, которые разместит их в пользу АО "Казахстанский фонд устойчивости".