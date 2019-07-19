Лобовое столкновение автомашин произошло сегодня, 19 июля, примерно в 9.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

ДТП случилось недалеко от посёлка Трекино района Байтерек. Столкнулись три автомобиля.

По словам очевидцев, за рулём автомобиля марки "ВАЗ-2113" был мужчина в полицейской форме.

Как рассказал водитель автомобиля марки "ВАЗ-2114" Каирбек, он ехал из поселка Трекино в село Володарское. - За мной ехал автомобиль марки "ВАЗ-2113", он вышел на обгон по встречной полосе и врезался в автомобиль марки "Шевроле", от удара встречная машина задела мою машину. Водителя "ВАЗа" и "Шевроле" и ещё одного пассажира забрала карета скорой помощи. Ещё женщина и и двое детей отправились в больницу своим ходом, - рассказал Каирбек.

В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что в ДТП пострадали 5 человек.

- Двое из них обследованы и направлены на амбулаторное лечение, троих доставили в Областную многопрофильную больницу. 10-летний ребенок уже госпитализирован, а женщина 32 лет и мужчина 24 лет еще на обследовании. О состоянии пациентов сообщим позже, - сказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые никак не комментируют аварию. Другие подробности выясняются.

Фото Медета МЕДРЕСОВА