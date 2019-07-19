Раньше построенное кредитное жилье по программе «Нұрлы жер» распределялось между очередниками акиматов и вкладчиками «Жилстройсбербанка». Теперь, в связи с изменениями в правилах реализации с начала года доступ к жилью от «Нұрлы жер» получили и участники программы «7-20-25». Напомним, в Уральске ипотеку по 7-20-25 выдают 6 банков: ЦентрКредит, Сбербанк, Народный Банк, АТФБанк, Евразийский Банк и Форте. Согласно правилам, объявление о реализации квартир акиматы будут публиковать на своих интернет-ресурсах после введения жилья в эксплуатацию. Жители Уральска с нетерпением ждут окончания строительства и готовы уже сейчас купить доступное жилье по программе «7-20-25». - На сегодняшний день нам на получение ипотечного кредита по программе «7-20-25» уже сдали документы 151 житель Уральска, - сообщила заместитель директора филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск Назгуль Ихсанова. В целом же, свыше 400 жителей Уральска написали заявления в банки, для участия в программе «7-20-25». - Конечно, хотелось бы иметь свое жилье здесь в Уральске. Я до сих пор снимаю квартиру. Если построят недорогое доступное жилье, почему бы и нет? Я бы рассмотрел государственную ипотеку, - говорит Максат Мухусинов. По его словам, он платит за аренду жилья не менее 60 тысяч тенге в месяц. По правилам реализации кредитного жилья, акимат сам распределяет жилье между очередниками, «Жилстройсбербанком» и участниками программы «7-20-25». В данный момент по наблюдениям, самый большой спрос от жителей идет по программе «7-20-25». И уже в конце этого года "первая волна" доступного жилья должна быть реализована.