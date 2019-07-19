Все мы привыкли использовать вещи по назначению. Так и посудомоечная машина -именно для посуды. Но случай подсказал мне, что возможности этого прибора шире… Однажды затеяла разморозку холодильника. Все полочки и контейнеры вытащила, а как мыть? В раковину не помещается, да и старые пятна не так просто оттереть. И…решила положить их в посудомоечную машину. Запустила цикл мытья, проследив, чтобы негабаритные детали не мешали процессу, и все очень хорошо отмылось! Потом я уже не боялась использовать машину не по назначению. И теперь могу сказать, что она отмывает. Решетку вытяжки или газовой плиты. На них обычно столько жира и копоти, что мыть в ручную очень затруднительно. При необходимости цикл мытья можно повторить несколько раз. А так и с первого прекрасно справляется. Рамки и панели розеток и выключателей. Их очень сложно отмыть, и при ремонте, вместо того чтобы покупать новые, легче их снять и почистить в машине. Овощи и фрукты. Но здесь надо соблюсти ряд правил. Перед тем как положить в посудомойку (картофель, кабачки, яблоки), необходимо убрать налипшую грязь, чтобы не засорить слив. Мыть овощи нужно без порошка, в режиме ополаскивания. Если яблоки мелкие, то сначала положите их в сетку для стирки, иначе они могут попасть в сливной отсек. Эта функция просто спасает при приготовлении овощных и фруктовых заготовок.