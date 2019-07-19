Махамбет Абисатов освобожден от должности заместителя главы МВД, передает Tengrinews.kz  Махамбет Абисатов. Фото предоставлено пресс-службой МВД - Абисатов Махамбет Хайржанович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, - говорится в сообщении на сайте akorda.kz. Новым заместителем министра внутренних дел стал Арыстангани Заппаров. Махамбет Абисатов работал заместителем министра внутренних дел с 6 апреля 2019 года. Ранее возглавлял Департамент полиции Актюбинской области. В отношении Абисатова проводилась проверка из-за появившихся в Сети аудиозаписей, которые сопровождались фотографиями генерала. Герой аудио, активно используя нецензурную лексику, критиковал работу личного состава Актюбинской области, высказывался об испорченных новых креслах в актовом зале и работе участковых. МВД проводило две экспертизы - фоноскопическую (на случай искажения) и филологическую. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев пообещал огласить результаты проверок.  