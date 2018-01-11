В чат-канале Telegram акимата Атырауской области жители нефтяной столицы высказали свое возмущение по поводу дорогого мяса на городских рынках. По словам горожан, цена говядины, баранины и конины резко подскочила после новогодних праздников. Кто-то из участников чата предложил уволить ответственных чиновников. - Вопрос акиму Шапкенову: В связи подорожанием мяса в Атырау будет ли освобожден ваш заместитель или руководитель отдела предпринимательства горакимата? - поинтересовался местный житель по имени Алик. В свою очередь, специалисты городского отдела предпринимательства и туризма объяснили ситуацию с резким подорожанием мяса. Оказалось, что из-за непогоды и гололеда, а также многочисленных осадков в виде снега на дороге возникают проблемы при перевозке мяса, в связи с этим объем завоза мяса в город снизился.- В настоящее время на территории города имеются 3 скотных рынка: "Адал", "Тума", "Асыл-Агро", на которые мясо завозится из Кызылкогинского, Курмангазинского районов, а также из Западно-Казахстанской области. Мясо говядины завозится по оптовой цене от 1400-1450 тенге, а в торговых местах на рынках розничная цена за 1кг 1550-1600 тенге, бедренная часть мяса - 1800-1900 тенге. В связи с этим в данное время отделом предпринимательства и туризма города Атырау регулярно проводится мониторинг на рынках, - рассказал начальник отдела предпринимательства и туризма г. Атырау Руслан ДАУЛЕТОВ.