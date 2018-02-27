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Социум

Жители Атырау пожаловались на огромные пробки у рынка «Мерей»

Главная причина автомобильного затора на данном дорожном участке — перекопанный асфальт, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Почти третью неделю автомобилисты Атырау в часы пик, особенно по утрам, испытывают неудобства на дороге, ведущей к рынку «Мерей». Многометровые пробки тянутся от развязки, что в районе ТД «Тамаша» до самой остановки у рынка. Дело в том, что с 10 февраля на участке от ТОО «Заман Нан» до светофора у рынка Мерей по ул.Курмангазы проводились аварийно-восстановительные работы на самотечном канализационном коллекторе Ø 600 мм рабочими КГП «Атырау Су Арнасы». Некоторое
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Жители Атырау пожаловались на огромные пробки у рынка «Мерей»
Главная причина автомобильного затора на данном дорожном участке — перекопанный асфальт, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Почти третью неделю автомобилисты Атырау в часы пик, особенно по утрам, испытывают неудобства на дороге, ведущей к рынку «Мерей». Многометровые пробки тянутся от развязки, что в районе ТД «Тамаша» до самой остановки у рынка. Дело в том, что с 10 февраля на участке от ТОО «Заман Нан» до светофора у рынка Мерей по ул.Курмангазы проводились аварийно-восстановительные работы на самотечном канализационном коллекторе Ø 600 мм рабочими КГП «Атырау Су Арнасы». Некоторое время движение на данном дорожно участке было перекрыто. После завершения аварийных работ раскопанный асфальт стал создавать большие препятствия для автомобилистов, которые заполнили фотографиями и видео пробок, а также ДТП все популярные паблики в социальных сетях. В чат-канале «Акимат Атырауской области пресс-служба КГП «Атырау Су Арнасы» сообщила о том, что восстановление асфальто-бетонного покрытия на данном дорожном участке будет проведено на текущей неделе.
zYdPYh8U_a8 Камилла МАЛИК
ремонт авария рынок пробки

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