Жители Атырау пожаловались на огромные пробки у рынка «Мерей»

Главная причина автомобильного затора на данном дорожном участке — перекопанный асфальт, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Почти третью неделю автомобилисты Атырау в часы пик, особенно по утрам, испытывают неудобства на дороге, ведущей к рынку «Мерей». Многометровые пробки тянутся от развязки, что в районе ТД «Тамаша» до самой остановки у рынка. Дело в том, что с 10 февраля на участке от ТОО «Заман Нан» до светофора у рынка Мерей по ул.Курмангазы проводились аварийно-восстановительные работы на самотечном канализационном коллекторе Ø 600 мм рабочими КГП «Атырау Су Арнасы». Некоторое