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Социум

Жители Атырау пожаловались на опоздание врача на работу

В чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области" на опоздание участковых врачей пожаловались пациенты поликлиники №1 г.Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам возмущенных местных жителей, в регистратуре к одному из врачей они записались на 8 .00, однако в указанное в графике приема время врач не пришел. При этом в течение последующих 45 минут кабинет был пустым, на рабочем месте не было ни врача, ни медсестры. В регистратуре же женщине сообщили, что врач придет лишь к 12.00. - Почему такое халатное отношение к населению? Зачем нас записывают, если врача и медсестры не буд
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Жители Атырау пожаловались на опоздание врача на работу
В чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области" на опоздание участковых врачей  пожаловались пациенты поликлиники №1 г.Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
По словам возмущенных местных жителей, в регистратуре к одному из врачей они записались на 8 .00, однако в указанное в графике приема время врач не пришел. При этом в течение последующих 45 минут кабинет был пустым, на рабочем месте не было ни врача, ни медсестры. В регистратуре же женщине сообщили, что врач придет лишь к 12.00. - Почему такое халатное отношение к населению? Зачем нас записывают, если врача и медсестры не будет на работе? Пожалуйста, будьте добры, примите меры жесткие. Тут с утра не от хорошей жизни люди приходят. Ведь ко врачам общей практики в одной очереди стоят и маленькие дети, и пожилые люди, -  возмущается местная жительница по-имени Айконай. Как прокомментировала сложившуюся ситуацию руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук АЙМУРЗИЕВА,  в отношении врачей, опоздавших на работу и не принявших по времени заранее записавшихся пациентов, будет проведен разбор и приняты меры. Регламент работы поликлиники №1  - с 8.00 до 20.00. - Дело в том, что в настоящее время в области идет проект внедрения электронных программ в 34 медицинских организациях, во время которой одновременно идет эксплуатация, обучение всего персонала, ежедневная аналитика, с монтажом и коррекцией информационных систем. На этапе перехода возможны сбои и адаптация всего персонала и населения к новым условиям работы. Просьба с пониманием отнестись к временным сбоям, принимаем со стороны населения предложения и обращения по улучшению системы здравоохранения области. Для своевременного реагирования и налаживания системы работы поликлиник вы можете сразу обратиться к руководству или службе поддержки пациентов поликлиники, - сообщила Маншук АЙМУРЗИЕВА.
Ерлан ОМАРОВ
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