Жители Атырау пожаловались на опоздание врача на работу

В чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области" на опоздание участковых врачей пожаловались пациенты поликлиники №1 г.Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам возмущенных местных жителей, в регистратуре к одному из врачей они записались на 8 .00, однако в указанное в графике приема время врач не пришел. При этом в течение последующих 45 минут кабинет был пустым, на рабочем месте не было ни врача, ни медсестры. В регистратуре же женщине сообщили, что врач придет лишь к 12.00. - Почему такое халатное отношение к населению? Зачем нас записывают, если врача и медсестры не буд