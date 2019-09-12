Шум подняли пользователи соцсетей, которые начали выставлять фото жилых двухэтажек, которым уже 61 год и которые трещат по швам. - По факту многочисленных жалоб в чат-канале телеграм "Акимат Атырауской области" Алимухаммед Куттумуратулы встретился с жителями аварийных домов. В частности, жильцы двухэтажек, расположенных по ул. Дружбы, 14, пожаловались акиму на треснувшие стены и потолок в домах, что представляет опасность для жизни и грозит обвалом, - сообщили в пресс-службе акимата. Аким города ознакомился с состоянием дома, построенного в 1958 году, и совершил поквартирный обход. А затем пообещал другое жилье. - Для решения вашей проблемы мы в срочном порядке намерены создать рабочую комиссию, собрать все необходимые документы и, руководствуясь законными основаниями, приступить к экстренному переселению жильцов этого дома. Состояние двухэтажки в очень плачевном состоянии, мы должны предотвратить все возможные несчастные случаи, тем более что в списке домов, подлежащих сносу, ваш дом, - обратился к жителям Алимухаммед Куттумуратулы. Он также отметил, что на месте снесенной двухэтажки будет построен многоэтажный дом, куда жители смогут заехать после окончании возведения. Дом собираются возвести за счет средств инвесторов. Жильцы сегодняшних аварийных двухэтажек будут переселены во временное жилье, заверил градоначальник Сегодня в списке аварийных - 83 дома, что составляет 2100 квартир. В первую очередь переселению подлежат 1,5 тысячи жильцов 12 аварийных общежитий, отметили в горакимате.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.