Жители Атырау просят выплачивать им компенсацию за загрязненный воздух

Предложение будет рассматриваться в соответствующем министерстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Атырау в социальных сетях запустили акцию с требованием выплачивать денежную компенсацию каждому горожанину за вредную экологию. – Город травят, а мы дышим этим! Требуем денежной компенсации каждому жителю города Атырау за вредную экологию ежемесячно, - написали атырауцы. Ветеран государственной службы Сергей Алпатанов говорит, что Атырау - особенный регион. Здесь добывается нефть и регион пополняет 40% республиканского бюджета. – Для государства должно быть важно благосостояние