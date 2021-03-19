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Социум

Жители Атырау просят выплачивать им компенсацию за загрязненный воздух

Предложение будет рассматриваться в соответствующем министерстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Атырау в социальных сетях запустили акцию с требованием выплачивать денежную компенсацию каждому горожанину за вредную экологию. – Город травят, а мы дышим этим! Требуем денежной компенсации каждому жителю города Атырау за вредную экологию ежемесячно, - написали атырауцы. Ветеран государственной службы Сергей Алпатанов говорит, что Атырау - особенный регион. Здесь добывается нефть и регион пополняет 40% республиканского бюджета. – Для государства должно быть важно благосостояние
Арайлым Усербаева
Жители Атырау просят выплачивать им компенсацию за загрязненный воздух
Предложение будет рассматриваться в соответствующем министерстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жителям Атырау могут выплачивать компенсацию за загрязненный воздух
Жителям Атырау могут выплачивать компенсацию за загрязненный воздух
Жители Атырау в социальных сетях запустили акцию с требованием выплачивать денежную компенсацию каждому горожанину за вредную экологию. – Город травят, а мы дышим этим! Требуем денежной компенсации каждому жителю города Атырау за вредную экологию ежемесячно, - написали атырауцы. Ветеран государственной службы Сергей Алпатанов говорит, что Атырау - особенный регион. Здесь добывается нефть и регион пополняет 40% республиканского бюджета. – Для государства должно быть важно благосостояние народа, и это не значит, что нужно ограничиваться строительством стадионов и других объектов. Нужно создать условия для населения. В нашем регионе построили такие заводы, как АНПЗ, Кашаган и ТШО, а страдает простой народ. У людей возникли проблемы со здоровьем, а в чем наша вина? Мы хотим, чтобы жителям Атырау присудили статус жителей местности с экологической катастрофой и выплачивали нам компенсацию, - говорит Сергей Алпатанов. По его словам, свое предложение он озвучил на заседании в городском акимате. – Наши люди должны жить в достатке. Мы не говорим, чтобы нам выплачивали миллионы, достаточно определенной суммы, которую будут выплачивать регулярно. Пусть привлекут независимых экспертов из других государств, которые дадут соответствующее заключение. В акимате сообщили, что мое предложение будет рассмотрено и направлено в соответствующее министерство. Это хорошая новость, дело сдвинулось с мертвой точки, очень надеемся, что нашу просьбу не оставят без рассмотрения, - заключил Сергей Алпатанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
нефть Экология компенсация

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