Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстана поставил перед госаппаратом задачу воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства» - такого, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Как сообщили представители URANkz, за пять дней общественники проинспектировали порядка десяти объектов Атырауской области и выявили системные проблемы и недостатки региона. По итогам проверки выяснилось, что в рамках Государственной программы жилищного-коммунального развития «Нұрлы жер» в микрорайоне Береке в прошлом году построили новый 9-этажный дом, однако радость жителей от переезда в новые квадратные метры длилась недолго. Жильцы заявили о многочисленных недочетах строителей. По их словам, городской акимат приобрел заведомо аварийный дом. В результате новоселам совсем не до веселья. - Не раз жители Атырау поднимали проблему ветхих и аварийных домов, многие из которых находятся в плачевном состоянии. Вопрос обновления жилья в регионе происходит не так быстро, как было задумано. Общественники лично осмотрели такие дома по улицам Абая, Стаханова и в микрорайоне Мунайши, - пояснили представители URANkz. По словам активистов объединения, эти дома предназначены лишь для съемок фильма ужасов, но никак не для проживания. Крыши обваливаются, электролинии оголены, нет элементарных условий для проживания. Еще хуже обстоят дела в поселке Химзавод, который окружен промышленными предприятиями. Название поселка говорит само за себя. Отсутствие общественного транспорта, уличного освещения, детских площадок, поликлиники и ядовитый воздух – вот спектр вопросов, которыми озабочены горожане. А вот жители поселка Геолог пожаловались на то, что их буквально начали засыпать мусором. Жители же поселка Сарозек до сих пор не имеют доступа к водоснабжению. Отсутствие школы, интернета и эта жуткая вонь от канализационного пруда, которой пропахли все жители села. По результатам мониторинга с 26 по 29 ноября представители URANkz составили целый список острых социальных вопросов, требующий немедленного реагирования. Но глава региона Махамбет Досмухамбетов не нашел времени встретиться с представителями URANkz, ссылаясь на очень занятой график. Лишь аким г.Атырау Кайрат Оразбаев выслушал урановцев и пообещал решить проблемные вопросы города. В свою очередь, общественники напомнили, что будут держать все обещания чиновников под контролем. Отказ акима Атырауской области от встречи с общественниками еще раз наглядно продемонстрировал тот факт, что акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику.