В Западно-Казахстанской области проводится широкомасштабная природоохранная акция "Сайгак", которая продолжится до конца года. В связи с этим Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК организовало пресс-тур по ознакомлению с работой инспекторов Охотзоопром. Кроме этого, была проинспектирована работа новой автономной станции на территории Казталовского района. В нашей области сосредоточена самая массовая популяция сайгаков в стране. По сообщению инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром», по итогам переписи 2019 года в области насчитывается 217 тысяч сайгаков. На сегодня наблюдается значительный рост их числа. Для сохранения их популяции министерством принимаются меры по созданию государственного природного резервата «Бокейорда», а также государственного природного заповедника «Ащыозек». – Главная цель акции – выявление и пресечение незаконной охоты на сайгаков, предотвращение сбыта их дериватов. Для этого были созданы мобильные группы из числа сотрудников компетентных органов, среди которых инспекция по защите лесного хозяйства и животного мира, департамент полиции, пограничная служба КНБ. С начала года на территории региона заведено 37 уголовных дел по факту охоты на сайгаков и незаконного хранения дериватов, на сегодня состоялся суд по 6 фактам. 8 человек получили срок от 2 до 6 лет лишения и ограничения свободы. Судом взыскано 62,3 млн тенге, - сообщил ведущий специалист инспекции по защите лесного хозяйства и животного мира ЗКО Арман Изимгалиев. Кроме того, филиалом РГКП «ПО «Охотзоопром» по Западно-Казахстанской области был построена автономная модульная станция в Казталовском районе, где проводится работа по защите сайгаков. Станция, помимо жилищных условий, оборудована небольшой заправочной станцией, участком технического обслуживания автомобилей и операционным помещением. Такие условия позволяют защитникам природы принимать оперативные меры из централизованного объекта. Реализация пилотного проекта запланирована и в других регионах. – Автономная станция расположена в 50 км от поселка Казталовка. Раньше инспекторам приходилось работать, ночуя в грузовиках. В модульном доме, который скоро будет полностью сдан в эксплуатацию, имеются спальные комнаты, ванная, столовая и рабочие зоны. Будет обеспечен WI-FI. Электричество вырабатывается солнечными батареями на крыше дома. Нашим инспекторам будет удобно работать при таких условиях, - подчеркнул и.о. директора филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» по ЗКО Арман Кожахметов. Стоит отметить, что акция «Сайгак» также пройдет в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В акции от Службы охраны животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром» будут задействованы 224 инспектора, 68 единиц автомашин высокой проходимости, 37 единиц КУНГов, 23 снегохода, 2 единицы вагончика «Берлога». – Мы работаем совместно с сотрудниками районного отдела полиции, нам выдали оружие. Всего на этом участке работают шесть человек, площадь составляет 40 тысяч гектаров, есть две единицы автотранспорта. Ежегодно в нашем крае растет популяция сайгаков, по прошлогодним подсчетам было зарегистрировано более 217 тысяч голов краснокнижных животных. В этом году в связи с карантином мы не проводили учет, - рассказал инспектор РГКП "ПО "Охотзоопром" Жандос Абуханов. Стоит отметить, что в полномочии инспекторов входит проверка грузовых автомашин, которые проезжают в ареале обитания сайги. Это делается для того, чтобы пресечь незаконную охоту на животных, в случае возникновения подозрения инспекторы обязаны вызвать сотрудников полиции. С начала года зарегистрировано 37 таких случаев. Так, недалеко от населенного пункта Карасу была остановлена автомашина марки Нива, в салоне которой инспекторы обнаружили семь голов сайги. – Ночью в темноте мы увидели фары, поехали туда. Браконьеры как раз отстреливали сайгаков, мы вызвали сотрудников полиции, зафиксировали факт, - рассказывают инспекторы. Между тем, местные жители выразили свое возмущение и отметили, что огромные стада сайгаков уничтожают пастбища, не оставляя корм для сельскохозяйственных животных. – Мы, сельские жители, не видим никакой пользы от сайгаков, от них только вред. Они уничтожают пастбища, вытаптывают землю, воды не хватает. С каждым годом их становится все больше и больше. Мы жаловались акиму области, на что ответил, что на местном уровне такие вопросы не решаются и что нужно писать в министерство, - говорит житель поселка Ажибай Достык Жорасов. К слову, в 2019 году глава государства поручил усилить ответственность за браконьерство. Если ранее при доказательстве совершения факта браконьерства преступника привлекали к изъятию имущества и лишению свободы на 7 лет, то на сегодня срок наказания увеличен до 10 лет. За нападение на госинспекторов грозит до 20 лет лишения свободы или конфискация имущества и пожизненное лишение свободы. Также, согласно вновь введенной статьи, за насильственные действия, причиненные госинпекторам или работникам заповедника может грозить до 12 лет лишения свободы.