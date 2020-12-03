Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, за период проведения ОПМ «Правопорядок» было зарегистрировано 145 преступлений. В дежурные сутки раскрыто 93 преступления. Задержаны пять человек, которые находились в розыске. Полицейским удалось раскрыть 41 ранее совершенное преступление. – Выявлено 103 факта незаконного ношения и хранения запрещенных предметов, в том числе в 13 случаях переносили наркотические вещества, в девяти случаях незаконное хранение гладкоствольного оружия, в 80 случаях люди носили с собой холодное оружие. В порядке «нулевой терпимости» выявлено около четырех тысяч административных правонарушений, в том числе за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений – 170, мелкое хулиганство – 447, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 476, помещено в ЦВАиД – 229, водворено в приемник–распределитель – 12 человек, - сообщили в полиции. Кроме этого, выявлено 570 нарушений правил дорожного движения, в 63 случаях водители ездили за рулем в нетрезвом состоянии. В 612 случаях водители превысили допустимую скорость, 31 выезд на полосу встречного движения, 120 раз автолюбители не уступили дорогу пешеходам, а в 525 случаях сами пешеходы нарушили ПДД.