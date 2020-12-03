Футбольный клуб не выплатил штраф в размере более чем 200 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Штраф ФК "Акжайык" в 200 млн тенге до сих пор не погашен Иллюстративное фото из архива "МГ« Как рассказал руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Каймен Есендияров, на деятельность футбольного клуба «Акжайык» в этом году было выделено 635 млн тенге. — Наша цель на следующий год — войти в премьер-лигу страны, это нелегкий труд. В этом году в связи с пандемией многие запланированные соревнования и матчи были отменены. Команда не смогла пробиться в премьер-лигу. Пришлось заменить главного тренера, новый еще не назначен. В следующем году мы планируем уделить особое внимание юношескому и детскому футболу, — отметил Каймен Есендияров. В августе этого года стало известно о том, что городское управление государственных доходов оштрафовало ФК «Акжайык» на более чем 200 млн тенге. Поводом тому стало то, что футбольный клуб в течение двух лет не встал на учет в УГД по налогу на добавленную стоимость. — На сегодняшний день задолженность не погашена. Оплатить штраф за счет бюджета не предоставляется возможным. По действующему законодательству, если физическое лицо не может выполнить свои обязательства, то он будет объявлен банкротом. Наше управление проводит определенную работу, — отметил Каймен Есендияров. По словам чиновника, ФК «Акжайык» существовать не перестанет, и в данный момент рассматривается вопрос о финансировании футбольного клуба.