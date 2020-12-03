2 декабря во время прямого эфира на областном телевидении аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал, чем закончился скандал из-за свинофермы в поселке Бестамак близ Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы Возмущенные вонью, грязью, отходами предприятия жители, потребовали проверить его и закрыть. Обращение было опубликовано в соцсети, там же были видео скотомогильника, куда свозят отходы свинокомплекса, сброс нечистот фермы. Жители утверждали, что они идут в Илек и в почву. На свинокомплексе назначили срочную проверку. - Я встретился с членами инициативной группы из этого села, написал, что думаю о ситуации на личной странице в соцсети, - сообщил в эфире местного телеканала 2 декабря аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. - Предприятие в поселке начало работать, если не ошибаюсь, в 2008 году. Его работа привела к экологической проблеме. По моему заданию подчиненные встретились с жителями, многое выяснили. Требования жителей вполне уместны. В тех условиях жить невозможно. Я поручил выяснить объем ущерба, нанесенного окружающей среде, и призвать к ответу того, кто до этого все довел. Этим занимаются правоохранительные органы, они проводят экспертизу, на днях итоги доведем до общественности. Я дал 10 дней. Мы сообщим, какой там ущерб, как его будут возмещать . - Надо понимать, что это производство, - сказал аким области. - Закон о поддержке предпринимательстве у нас жесткий, и даже устроить проверку на таком объекте непросто. Но учитывая ситуация, прокуратура поддержала инициативу. Остальное будет решать суд, на это понадобится время. Вопрос стоит об остановке работы предприятия или смене его направления. Государство поддерживает предпринимательство, хоть это выращивание коров или овец. На ферме трудятся около 400 человек, это все наши жители. Из Алги, Актобе, поселков. Их в один день как оставить без работы? Они кормят семьи. Над этим тоже стоит задуматься. Ондасын Уразалин сообщил, что 2 декабря он принял владельца сфинофермы, предпринимателя Гайка Тертеряна и высказал ему свое мнение: либо производство надо переносить, либо менять направление, но требования такие. - Там есть взятые кредиты, как их платить, он говорит. Но проблему создали не мы. Как говорится, за то что сделано руками, нужно отвечать головой (перевод с каз.), - подытожил глава области. Фарида ЗАРИП