повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 26 ноября в 19.10 на автодороге Подстепное-Илек. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 45-летний водитель за рулем "Лада Ларгус" сбил 61-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. – Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Автомашина водворена на спецстоянку. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами