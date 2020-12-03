Общественный фонд "Медет" нацелен на изучение и содействие актуальных проблем. Есть ряд вопросов которые волнуют население, но люди не могут грамотно донести до представителей власти. К примеру, жильцы могут участвовать в разработке проекта по благоустройству дворовой территории, однако для этого должен быть выбран старший по дому. Соучредитель фонда "Медет" Аскар Джанибеков рассказал, что они не в первый раз проводят собрание для жителей города. - Сегодня уже 7 по счету встреча. Ранее мы встречались с жителями отдаленных районов города - Птицефабрика, Арман, - отметил Аскар Джанибеков. Стоит отметить, что многие жильцы многоэтажек отказались от КСК. На прошедшем собрании уральцам разъяснили закон о местном самоуправлении, а также наглядно показали, как пользоваться геоинформационным порталом "Уральск в развитии".