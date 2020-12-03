За 10 месяцев этого года к административной ответственности привлекли более 700 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске некому отлавливать бродячих животных Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, за 10 месяцев 2020 года к административной ответственности по статье 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек" привлечено более 700 человек. Напомним, недавно в пригороде Атырау собака напала и искусала двухлетнего мальчика, который с травмами головы и рук был госпитализирован. На хозяина собаки составлен административный протокол. – В Атырау это не единственный факт нападения собак на людей. В связи с этим полицейские Атырау призывают владельцев животных проявлять ответственность при содержании своих домашних питомцев, строго соблюдая все правила их выгула и содержания, - напомнили полицейские.  