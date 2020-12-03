В редакцию "МГ" обратились жители многоэтажного дома №17 пятого микрорайона. По их словам, накануне в квартире на десятом этаже прорвало трубы отопления, из которых полилась горячая вода. В квартире находилась женщина, которая не смогла самостоятельно устранить неполадки. Вода начала затапливать нижние этажи. – После потопа вышел из строя лифт, отключилось освещение в подъезде. Так как в подъезде нет отопления, вода за ночь промерзла и превратилась в лед. Дети и взрослые пешком спускались с верхних этажей по ледяным лестницам, - возмутились жители. Люди утверждают, что дом новый, был сдан в эксплуатацию в 2019 году. В пресс-службе акима города сообщили, что обслуживанием дома занимается КСК "City-07" и в данный момент сотрудники кооператива занимаются устранением неполадок. – В квартире на десятом этаже прорвало стояк отопления. Работники КСК работают на месте, отопление есть по всему дому. По поводу лифта они уже сообщили в обслуживающую компанию, и в скором времени он будет подключен. Лед также будут чистить сотрудники КСК, - отметили в пресс-службе акима города.