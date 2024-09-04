Граждане смогут зарегистрироваться как в государственных, так и частных поликлиниках вне зависимости от прописки и места жительства.

Жители Атырау могут прикрепиться к любой поликлинике

В Атырау стартовала кампания по прикреплению населения к поликлинике. Акция продлится до 1 ноября, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Сообщается, что граждане смогут зарегистрироваться как в государственных, так и частных поликлиниках вне зависимости от прописки и места жительства.

Регистрация осуществляется двумя способами:

В первом случае можно зарегистрироваться через электронный веб-портал Egov с личной электронной цифровой подписью. При выборе поликлиники учитывается ее отдаленность от дома или работы. Если человек проживает в отдаленной местности, врачи поликлиники выезжают на дом без оказания медицинских услуг.

По второму способу можно поехать и зарегистрироваться в любой выбранной им поликлинике. При этом все медорганизации области готовы обслужить граждан. Если в течение двух месяцев пациент регистрируется в другой клинике, он автоматически выбывает из базы медучреждения, к которому был прикреплен ранее.

Стоит отметить, что менять поликлинику во время акции не обязательно. Жители могут продолжать пользоваться услугами своей клиники.



