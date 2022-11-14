Жители Атырау сняли на видео, как рабочие вручную кладут асфальт ночью

Видео в редакцию «Мой ГОРОД» прислали жители дома №15Д на улице Кунанбаева. Стоп кадр с видеоролика Автор ролика за кадром говорит, что асфальт кладут во дворе жилого дома без смолы, да ещё и в ночное время. В акимате Атырау объяснили, что асфальт укладывают вручную, так как асфальтоукладчику не хватает манёвренности. - В это время года битум не поливают, так как он подмерзает и теряет свои свойства. Вместо него использовали битумный заменитель - эмульсию. Поскольку работа уже началась, нужно было закончить участок, используя весь закупленный асфальт. Кроме того, синоптики обещали дождь на сле