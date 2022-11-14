Жители Атырау сняли на видео, как рабочие вручную кладут асфальт ночью

- В это время года битум не поливают, так как он подмерзает и теряет свои свойства. Вместо него использовали битумный заменитель - эмульсию. Поскольку работа уже началась, нужно было закончить участок, используя весь закупленный асфальт. Кроме того, синоптики обещали дождь на следующий день. Работы были завершены к 20:30 часам, - пояснили в акимате города.
8knaiQXkvqoМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.