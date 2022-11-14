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Социум

Жители Атырау сняли на видео, как рабочие вручную кладут асфальт ночью

Видео в редакцию «Мой ГОРОД» прислали жители дома №15Д на улице Кунанбаева. Стоп кадр с видеоролика Автор ролика за кадром говорит, что асфальт кладут во дворе жилого дома без смолы, да ещё и в ночное время. В акимате Атырау объяснили, что асфальт укладывают вручную, так как асфальтоукладчику не хватает манёвренности. - В это время года битум не поливают, так как он подмерзает и теряет свои свойства. Вместо него использовали битумный заменитель - эмульсию. Поскольку работа уже началась, нужно было закончить участок, используя весь закупленный асфальт. Кроме того, синоптики обещали дождь на сле
Кристина Кобина
Жители Атырау сняли на видео, как рабочие вручную кладут асфальт ночью
Видео в редакцию «Мой ГОРОД» прислали жители дома №15Д на улице Кунанбаева.
Жители Атырау сняли на видео как ночью кладут асфальт
Жители Атырау сняли на видео как ночью кладут асфальт
Стоп кадр с видеоролика Автор ролика за кадром говорит, что асфальт кладут во дворе жилого дома без смолы, да ещё и в ночное время. В акимате Атырау объяснили, что асфальт укладывают вручную, так как асфальтоукладчику не хватает манёвренности.
- В это время года битум не поливают, так как он подмерзает и теряет свои свойства. Вместо него использовали битумный заменитель - эмульсию. Поскольку работа уже началась, нужно было закончить участок, используя весь закупленный асфальт. Кроме того, синоптики обещали дождь на следующий день. Работы были завершены к 20:30 часам, - пояснили в акимате города.

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асфальт ночь

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