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Социум

Жители Атырау стали в 2 раза чаще вызывать скорую помощь

Из-за участившихся вызовов служба "103" подключила 2 дополнительных пульта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". -На сегодня вызовов скорой по сравнению с 2017 годом в 2 раза больше - это 870-970 звонков в день. Для принятия звонков ранее работало 3 пульта диспетчерской службы "103", с 31 января текущего года было подключено еще 2 дополнительных пульта, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Отметим, что на сегодня в городе работает 5 диспетчерских пультов. Пик вызовов приходится на время между 17.00 и 04.00. Жители в основном жалуются на высокую темпер
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Жители Атырау стали в 2 раза чаще вызывать скорую помощь
Из-за участившихся вызовов служба "103" подключила 2 дополнительных пульта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
-На сегодня вызовов скорой по сравнению с 2017 годом в 2 раза больше - это 870-970 звонков в день.  Для принятия звонков ранее работало 3 пульта диспетчерской службы "103",  с 31 января текущего года было  подключено еще  2 дополнительных пульта, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Отметим, что на сегодня в городе работает 5 диспетчерских пультов. Пик вызовов приходится на время между 17.00 и 04.00. Жители в основном жалуются на высокую температуру и вирусные инфекционные заболевания. - При крайних случаях просим связываться по номеру скорой медицинской помощи - 8 (7122) 35-58-22, - сообщили в пресс-службе облздрава. По информации пресс-службы управления здравоохранения, за прошедшую неделю в Атырауской области зарегистрировано 327 случаев заболевания ОРВИ, 141 больной был госпитализирован, из них 40 детей до одного года. С диагнозом «пневмония» в больницах получают лечение 26 пациентов. Камилла МАЛИК
скорая жалобы вызовы

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