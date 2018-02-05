Жители Атырау стали в 2 раза чаще вызывать скорую помощь

Из-за участившихся вызовов служба "103" подключила 2 дополнительных пульта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". -На сегодня вызовов скорой по сравнению с 2017 годом в 2 раза больше - это 870-970 звонков в день. Для принятия звонков ранее работало 3 пульта диспетчерской службы "103", с 31 января текущего года было подключено еще 2 дополнительных пульта, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Отметим, что на сегодня в городе работает 5 диспетчерских пультов. Пик вызовов приходится на время между 17.00 и 04.00. Жители в основном жалуются на высокую темпер