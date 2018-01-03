" Мой ГОРОД" составил рейтинг жителей Атырау, о которых писали все СМИ. 1. Общественный деятель Ерлан КУМИСКАЛИЕВ, занимающийся лечением особенных детей посредством канистерапии, вошел в список 100 новых лиц Казахстана и стал Человеком 2017 года в Атырау по версии городского акимата. Сегодня волонтер занимается строительством центра иппотерапии. 2. Отец пятерых детей Болат АХОНОВ стал известен казахстанцам благодаря тому, что нашел новорожденную девочку в мусорном контейнере. Мужчина рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" о подробностях роковой ночи. 3. Акмарал МАЖИТОВА - жительница Атырау бросила работу ради путешествия на велосипеде по Казахстану. Девушка работала переводчиком в иностранной компании, но уволилась, чтобы посмотреть прекрасные уголки родины. 4. Бахтыгуль ХАМЕНОВА, депутат Мажилиса Парламента РК, стала популярной в социальных сетях после того, как призналась в любви президенту. "Я люблю Елбасы. Я "открыла глаза" с президентом. Я - поколение независимого Казахстана. Почему я не могу сказать такие слова президенту от чистого сердца? У каждого свое мнение, и мы никому не можем запретить думать иначе. Иллюстративное фото с сайта total.kz 5. В 2017 году жительнице Атырау Диане ЭСПОЗИТО предложили политическую карьеру в Италии. Однако для этого ей было необходимо отказаться от гражданства Казахстана, на что девушка категорично ответила отказом. Сегодня девушка является персональным консультантом по Южной Италии, владелицей сети хостелов и школы итальянской кухни. Также Диана основала фонд по развитию туризма на юге Италии, выпускает одежду и обувь для женщин и мужчин. 6. Врач с необычным именем Догдургуль ЖАПАРОВА работает челюстно-лицевым и пластическим хирургом в детской областной больнице Атырау, является кандидатом медицинских наук. По словам женщины, необычное имя ей дал фельдшер, который принимал роды у ее матери. - При моем рождении он пожелал, чтобы я всю свою жизнь посвятила медицине. Даже учась в школе, я никогда не сомневалась о дальнейшем выборе профессии, - рассказывает Догдургуль ЖАПАРОВА. Женщина вот уже 43 года трудится в медицинской сфере. 7. История отношений молодых людей Марлен и Анель из города Кульсары стала предметом восхищения пользователей социальных сетей. Девушка по имени Анель тяжело заболела в возрасте 16 лет. Почти семь лет она находилась между жизнью и смертью. И все эти годы рядом был парень, с которым она познакомилась еще в школе. Марлен не отходил от возлюбленной ни на шаг. Ухаживал за ней, носил 10-килограммовый кислородный баллон, с помощью которого она дышала, лежал с ней в больнице, гулял, проводил с ней все время, всегда поднимал ей настроение. В октябре минувшего года пара стала гостями Гранд бала в Уральске. 8. 27 февраля 2017 года в Атырау родился Зинеден ЗИДАН, Мальчика назвали в честь известного футболиста. Его семья живет в областном центре. Фамилия мальчика Зинеден, а имя – Зидан. 9. Выпускники Прикаспийского современного колледжа стали известны тем, что летом 2017-го сняли видеоролик, где они нецензурно выражаются в отношении учебного заведения.  Скандальное видео с нецензурной бранью в адрес среднего учебного заведения моментально разлетелось по социальным сетям, вызвав волну негодования не только у местных жителей, но и у казахстанцев в целом. Но молодые люди вовремя одумались и попросили прощение за свое нетактичное поведение. Камилла МАЛИК