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Социум

Жители Бурлинского района смогут получить правовую помощь

Завтра здесь пройдет акция "Заң керуені", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 3 ноября текущего года в 10:00 в Доме культуры Бурлинского района пройдет акция "Заң керуені". В данном мероприятии примет участие областная межведомственная рабочая группа, где будет оказана правовая помощь жителям Бурлинского района. Целью акции является оказание экстренной правовой помощи населению на местах, повышение уровня правовой культуры, разъяснение законов, выявление социальных групп, не имеющих возможности реализовать свои законные права, реализация правоохранительной роли прок
Дана Рахметова
Жители Бурлинского района смогут получить правовую помощь
Завтра здесь пройдет акция "Заң керуені", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Мы не хотим митингов, но ведь надо что-то делать: о чём говорили на встрече акима Аксая с населением
Мы не хотим митингов, но ведь надо что-то делать: о чём говорили на встрече акима Аксая с населением
Фото из архива "МГ" 3 ноября текущего года в 10:00 в Доме культуры Бурлинского района пройдет акция "Заң керуені". В данном мероприятии примет участие областная межведомственная рабочая группа, где будет оказана правовая помощь жителям Бурлинского района. Целью акции является оказание экстренной правовой помощи населению на местах, повышение уровня правовой культуры, разъяснение законов, выявление социальных групп, не имеющих возможности реализовать свои законные права, реализация правоохранительной роли прокуратуры, объединение усилий гражданского общества и правоохранительных органов для укрепления безопасности и правопорядка в стране. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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