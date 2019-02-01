Иллюстративное фото из архива "МГ" Мурат Мукаев на отчетной встрече в Деркуле сообщил, что в данный момент в сельском округе проживает около 16 тысяч людей и функционируют три школы, государственный и частный детские сады и три мини-центра. – В свяи с увеличением количества жителей в сельском округе были сданы в эксплуатацию две школы. Это СОШ №48, рассчитанная на 600 мест и СОШ №49 на 900 мест. Таким образом, в селе была устранена проблема с трехсменным школьным обучением, - заявил аким города. Кроме этого, градоначальник рассказал о проделанной работе в сфере строительства, ремонта дорог, благоустройства. Жители Деркула пожаловались акиму на бродячих собак. – В районе остановок Уральск-2 и Молодежная этой зимой очень много бродячих собак. На наши письменные заявки служба отлова дважды ответила отказом. Свой первый отказ они объяснили отсутствием транспорта, который смог бы проехать к нам по снегу. Во второй раз они ничем не прокомментировали свой отказ. В полицию мы также обращались, но наше заявление оставлено без рассмотрения. В это время своры бродячих и агрессивных собак продолжают разгуливать по нашим улицам, - пожаловались жители села. Мурат Мукаев ответил, что в 2018 году в сельском округе сотрудники отдела ветеринарии и ветстанции отловили и усыпили около шести тысяч собак. – Этот вопрос носит социальный характер. Люди безответственно относятся к братьям своим меньшим. Мы заводим себе собак, потом перестаем за ними ухаживать. Они размножаются, а мы раздаем их друзья и знакомым. Если никто не взял щенят, мы относим их куда-нибудь в лесочек. Они там растут и приспосабливаются к бродячей жизни. Эту проблему мы должны решать вместе. Если будет финансирование, то мы построим приют для собак. Там будут проводить с ними соответствующую работу - химическая кастрация и вакцинация. Мы должны гуманно относиться к животным. Эти факты мы изучим. Мы вас услышали и примем меры. Я отдельно разберусь с отделом ветеринарии и ветеринарной станцией, которые непосредственно несут ответственность за это. Мы выясним, когда поступили заявления и по какой причине было отказано. Если у вас есть подробные факты, прошу вас сообщить мне, - заявил Мурат Мукаев. Кроме этого, жители села попросили акима построить в селе супермаркет, который будет продавать продукты питания по низким ценам. – Большинство жителей села работают в городе до вечера. Вечером бегут, чтобы успеть на автобус, который ездит только по расписанию. Мы не успеваем покупать домой необходимые продукты. Местные магазины продают все очень дорого, - рассказали жители села. Мурат Мукаев ответил, что знаком с проблемой нехватки супермаркетов в сельском округе. – Вы знаете, что в микрорайонах Сарыарка и Кокжиек несколько лет назад не было и школ. Сейчас село возрождается. Открываются частные детские сады. Любое начинание мы готовы поддержать. Мы знаем, что в Деркуле много мелких магазинов. Они продают продукты дорого, да и ассортимент у них не широкий. Мы готовы встретиться с владельцами крупных супермаркетов города. Мы найдем им удобный земельный участок. Пусть они построят большие торговые центры и будут продавать свой товар без большой наценки, - заявил аким города. Стоит отметить, что жителей села также волновал вопрос отсутствия в сельском округе амбулатории. На что Мурат Мукаев ответил, что согласно генплану в поселке Сарыарка предусмотрено строительство поликлиники. – Вопрос упирается в финансирование. Мы будем решать эту проблему на областном уровне. Я не могу обещать вам построить поликлинику в этом году. Но округ нуждается в лечебном учреждении, - заключил аким города.Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.