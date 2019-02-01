Лихачом оказался 22-летний житель областного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау установлен и задержан водитель автомашины «Мерседес», который на автомобиле без государственного номера разъезжал по поверхности реки  Урал с Жилгородка до Центрального моста в течение двух дней. - Теперь 22-летний водитель обязан выплатить штраф по трем протоколам ст.590 и ст.620 КоАП РК  за управление транспортным средством без государственного номера и за выезд на лед, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Также в полиции предупредили что езда на льду, в первую очередь, небезопасна для жизни,  а также влечет за собой  административный штраф. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ  