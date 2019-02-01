Более 500 вопросов от жителей поступили в прямой эфир акиму Жылыойского района Азамату Бекету, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С февраля 2019 года по поручению акима Атырауской области руководители государственных органов будут проводить еженедельные отчеты перед населением в прямом эфире, на официальных аккаунтах акимата Атырауской области в социальных сетях. 31 января в прямом эфире Instagram с жителями Жылыойского района пообщался аким Азамат Бекет. - Участниками прямого эфира были порядка 800 человек, свои вопросы задали более 500 местных жителей. В основном они касались прокладки новых дорог, тротуаров, установки освещения, приобретения новых автобусов. На вопросы, на которые мы не успели ответить онлайн, предоставим ответы в письменном виде на официальных страницах акимата Жылыойского района в социальных сетях, - рассказал аким. Отметим, что сегодня, 1 февраля, в 18.00, в прямом эфире с отчетами выступят исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ Улугбек Тналиев и руководитель городского отдела занятости и социальных программ Нурлы Хабиева. Если у вас имеются вопросы или предложения, вы можете их озвучить в ходе трансляции прямого эфира. Прямые эфиры будут транслироваться в социальных сетях Facebook и Instagram, на официальных аккаунтах акимата Атырауской области. Facebook :https://www.facebook.com/AkimatAtyrau Instagram : https://Instagram.com/akimat_atyrau Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК