Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам председателя ОО инвалидов «Жеңіс» Айгюль Хасангалиевой, акция продлится до конца февраля. - Бесплатные консультации юристов, экономистов, медиаторов, ученых, направленных на поддержку социальных инициатив работающего бизнеса, учащейся и образованной неработающей молодежи и самозанятых, для людей с ограниченными возможностями, практической помощи предпринимательствующей молодежи и других активных слоев населения пройдут в рамках Года Молодежи, - рассказала Айгюль Хасангалиева. Как рассказала руководитель общественного объединения, эта акция проводится, чтобы информировать и привлечь социально-активные слои населения к предпринимательской и творческой деятельности. Желающие получить консультации по правовой защите предпринимательства, банкам, кредитам, налогам, таможенным процедурам, госзакупкам могут обратиться в адвокатскую контору «Ищанов и Партнеры» по адресу: ул.Жунисова, 110, телефон: 51-41-98. По профориентации и бизнес-консультированию в ОО инвалидов «Жеңіс» по пр. Достык, 218, офис 204, телефон: 24-30-65.