Иллюстративное фото из архива "МГ" 31 января в Деркуле прошел отчет акима Уральска Мурата Мукаева. Отчитываясь перед населением, градоначальник затронул тему дорог. По его словам, ремонт дорог проводился во всех частях города, в том числе и в пригородном поселке Деркул. Мурат Мукаев рассказал, что протяженность дорог в г. Уральск составляет 616 км, из них с асфальтобетонным покрытием 371 км, с грунтовым покрытием 245 км. По итогам 2018 года доля автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 76,16%, это на 7,36 % больше, по сравнению с 2017 годом. - По поселку Деркул, а именно в микрорайоне «Үміт» подрядным организациям ТОО «Туркестан Жол Сервис» произведен капитальный ремонт ул.Белинского, Космонавтов, Гоголя, Хорошкина общей длиной 2 километрана сумму 300 млн тенге, а также построен тротуар по ул.Космонавтов, Хорошкина. Кроме этого, был произведен ремонт подъезной дороги к мкр. Көкжиек (ПДП-1) протяженностью 3,5 км. Также в 2018 году был произведен текущий ремонт ул.С.Лазо до Маштаково и по ул.Бараева, ул.Латышская и ул.Литейная, - сообщил аким города. Кроме того, подрядной организацией ТОО «Уральскводстрой» завершено строительство тротуаров в 22 улицах в мкр. Көкжиек (ПДП-1). Попроизведено покрытие щебеночно-гравийная смесь. Асфальтирован двори построен тротуар по ул.Центральная в п.Ветелки. - На этом работы не останавливаются. Начиная с 2019 года в микрорайоне Сарыарка (ПДП-2) начнется ремонт дорог на 48 улицах. Проектно-сметная документация уже готова. В первую очередь начнут ремонтировать те улицы, где ходит общественный транспорт, - пояснил аким города.