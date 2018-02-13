Жители нового 6-этажного дома в Уральске живут без газа три года

Помимо этого, на 6 этаже нет горячей воды, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году. По словам новоселов, когда они въехали в свои квартиры, голубого топлива там не было. Его обещали подключить в самое ближайшее время. Так и произошло, но вскоре газ отключили. И вот уже почти три года людям приходится пользоваться плитками и газовыми баллонами. - Мы уже год прожили здесь, а газа нет, как жить? Как существовать? Баллонами пользуемся, а что делать. Но это же опасно, могут быть взрывы, - говорит житель дома Кенжебай БАСАРОВ Позже выяснилось, что газ в эт