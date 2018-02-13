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Социум

Жители нового 6-этажного дома в Уральске живут без газа три года

Помимо этого, на 6 этаже нет горячей воды, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году. По словам новоселов, когда они въехали в свои квартиры, голубого топлива там не было. Его обещали подключить в самое ближайшее время. Так и произошло, но вскоре газ отключили. И вот уже почти три года людям приходится пользоваться плитками и газовыми баллонами. - Мы уже год прожили здесь, а газа нет, как жить? Как существовать? Баллонами пользуемся, а что делать. Но это же опасно, могут быть взрывы, - говорит житель дома Кенжебай БАСАРОВ Позже выяснилось, что газ в эт
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Жители нового 6-этажного дома в Уральске живут без газа три года
Помимо этого, на 6 этаже нет горячей воды, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году. По словам новоселов, когда они въехали в свои квартиры, голубого топлива там не было. Его обещали подключить в самое ближайшее время. Так и произошло, но вскоре газ отключили. И вот уже почти три года людям приходится пользоваться плитками и газовыми баллонами. - Мы уже год прожили здесь, а газа нет, как жить? Как существовать? Баллонами пользуемся, а что делать. Но это же опасно, могут быть взрывы, - говорит житель дома Кенжебай БАСАРОВ Позже выяснилось, что газ в этот дом подключили нелегально, именно поэтому «КазТрансГазАймак» принял решение отключить его. - Был выявлен такой факт при проверке документов, приказ о подключении не был подписан, лицевого счета на каждого жителя не было. Поэтому мы им отключили газ. Сейчас устанавливается сумма ущерба, потом выпишем штраф, - рассказал первый заместитель директора АО «КазТрансГазАймак» Нуржан ЖОЛДАСБЕКОВ. Подрядчик вину свою признает. Говорит, что пустил газ в квартиры, где уже жили люди, на свой собственный страх и риск, так сказать, по доброте своей душевной. Ему просто стало жалко людей. Теперь приходится расплачиваться. - У нас было несогласованное подключение, жильцы просили, они три года без газа жили. Все необходимые нормы были проведены, была опрессовка, приборы учетов стоят. Соответственно, сделан реестр. Газ подавался только по стоякам, весь дом подключен не был в целях безопасности. По правилам, газ подключается в новый дом, когда он заселен на 70%. Количество жильцов не набиралось, поэтому мы сами подключили. Сами понимаете, как в городе жить без газа, - говорит подрядчик Исмаил НУРГАЛИЕВ По поводу проблемы с водой управдом пояснила, это все из-за плохой работы насосов. - У нас насос стоит, но он рассчитан только до пятого этажа, но начальник сказал, что нужно две недели подождать и поменять насос, чтобы вода до шестого этажа доходила. Нужно немного подождать, - сообщила управдом Жазира СЕЙПОЛАЕВА. Пока людям ничего другого не остается, как пользоваться плитками и газовыми баллонами, что очень опасно. К слову, в 2017 году было выявлено 236 фактов незаконного подключения газа, причем не только к жилым домам.
Виктор МАКАРСКИЙ
газ вода Многоэтажный дом

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