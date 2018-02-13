Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители нового микрорайона Уральска 16 лет живут без дорог

Жители микрорайона Жулдыз-2 получили земельные участки в 2002 году, однако все это время они оторваны от цивилизации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Микрорайон Жулдыз-2 находится за старым аэропортом, но ни один автобус туда не ездит из-за бездорожья. По словам местного жителя Ергали ЖАСАНОВА, он с семьей построил дом после того, как его супруга получила земельный участок в 2002 году от государства. - Уже 16 лет мы просим построить нам одну единственную дорогу, по которой мы сможем водить детей в садик и школу, а также чтобы автобус мог к нам проехать. До школы №37 от нашего микро
gorod
Жители нового микрорайона Уральска 16 лет живут без дорог
Жители микрорайона Жулдыз-2 получили земельные участки в 2002 году, однако все это время они оторваны от цивилизации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Микрорайон Жулдыз-2 находится за старым аэропортом, но ни один автобус туда не ездит из-за бездорожья. По словам местного жителя Ергали ЖАСАНОВА, он с семьей построил дом после того, как его супруга получила земельный участок в 2002 году от государства. - Уже 16 лет мы просим построить нам одну единственную дорогу, по которой мы сможем водить детей в садик и школу, а также чтобы автобус мог к нам проехать. До школы №37 от нашего микрорайона около двух километров, которые пройти с детьми в снег и дождь очень непросто, - пояснил Ергали ЖАСАНОВ. - За всю зиму ДЭП только один раз приезжали и чистили нам дорогу, и то только после того, как я сходил к ним и попросил это сделать. Единственный маршрут, который ездит до СОШ №37, это автобус №1. Ехать лишние километры водители отказываются, ссылаясь на то, что дороги нет и "Газели" могут застрять. Помимо отсутствия дороги, жителей также волнует и напряжение электричества, из-за которого они вынуждены приобретать стабилизаторы. - Мы дома в потемках ходим. Свет еле-еле горит. Напряжения не хватает, и бытовая техника плохо работает от этого. Утром, когда детей в садики и школу водим, идем практически на ощупь, потому что и уличное освещение очень слабое. Все эти проблемы мы не раз говорили местным властям. Ходили к депутатам, нам обещали помочь, но никто ни разу не приезжал в наш микрорайон, - заявил местный житель. В 2018 году городские власти намерены расширить этот микрорайон, и уже даже установили новые световые опоры, однако о том, что туда пустят автобус или построят дорогу, речи не было. Всего в микрорайоне Жулдыз-2 три улицы, где проживают 34 семьи. 10 февраля, в день открытых дверей "Открытый акимат", Ергали ЖАСАНОВ оставил акиму Уральска письмо от жителей с 70 подписями, где все просят обратить внимание на их проблемы. В ЖКХ г. Уральск отметили, что у нового микрорайона вообще пока нет названия. - Автобус пустить в сторону этих домов на данный момент невозможно из-за того, что нет дороги. Кроме того, до конечной автобуса №5 по улице Евразийская не более 400 метров, поэтому люди могут ездить на нем. По нормативу, расстояние до ближайшей остановки допускается до 800 метров, - сообщил руководитель ЖКХ г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Кроме того, Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ отметил, что весной участок дороги, где нет асфальта будет обследован, а пока ТОО "Жайык таза кала" было дано распоряжение почистить дорогу от снега.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
автобус микрорайон дорога

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article