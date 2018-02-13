Жители нового микрорайона Уральска 16 лет живут без дорог

Жители микрорайона Жулдыз-2 получили земельные участки в 2002 году, однако все это время они оторваны от цивилизации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Микрорайон Жулдыз-2 находится за старым аэропортом, но ни один автобус туда не ездит из-за бездорожья. По словам местного жителя Ергали ЖАСАНОВА, он с семьей построил дом после того, как его супруга получила земельный участок в 2002 году от государства. - Уже 16 лет мы просим построить нам одну единственную дорогу, по которой мы сможем водить детей в садик и школу, а также чтобы автобус мог к нам проехать. До школы №37 от нашего микро