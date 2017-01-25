bespereboinik Как рассказал местный житель Вячеслав СУВОРОВ, они живут в этом районе уже лет 5. - Сколько мы живем, столько и существует эта проблема. Бесконечные затраты на бесперебойники. Дело в том, что по улице Ниеткалиева нет трансформатора, который устраняет перепады электроэнергии. Каждый местный житель на этой улице покупает бесперебойники, чтобы хоть как-то сохранить бытовую технику. Стоимость одного стабилизатора составляет 50 тысяч тенге, на один дом приходится по 4-5 стабилизатора. В год мы покупаем более 10 стабилизаторов, так как быстро выходят из строя. Жильцы отмечают, что в вечернее время напряжение в электросети составляет около 170 Вольт. С помощью стабилизатора жители осуществляют подачу электроэнергии в 220 вольт. - Обращались с этой проблемой в акимат, нас направили в ЖКХ. После обращения в ЖКХ, нам просто установили фонарные столбы. Ведь на соседних улицах уже установили трансформаторы, - пояснил Вячеслав. Микрорайон новый, здесь еще идет строительство новых домов. Как только начинается работа сварщиков, от перенапряжения перегорает вся техника. Как сообщил директор городского филиала АО "ЗапКазРЭК" Сергей ДОЛЯ, сотрудники компании выехали по данной жалобе, и признали, что проблема существует. - Остались улицы, где сети не строили - это Ниеткалиева, Букина, также бывшая улица Правдухина. В 90-е годы выдавали участки, люди начали строиться и тянуть электросети своими руками, с того времени и существует такая проблема. Конечно, там необходимо ставить дополнительные подстанции, строить новые сети, но это должны делать за счет бюджета. Мы неоднократно писали в акимат, что необходимо закладывать сети, потому что напряжение слабое, и мощности там не хватает, нужен новый трансформатор и новые электросети, - рассказал Сергей ДОЛЯ.